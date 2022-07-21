Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Kirişci Tepkisi: "Kendisini Yabancılara Şikayet Eden Bir Bakan Var. Ne Ar Kaldı Ne Devlet Namusu. Hemen İstifa"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Venezuela gezisi sırasında hayvancılığa ilişkin sözlerine "Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!" diye tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu; Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin Venezuela'daki incelemeleri sırasında Venezuela Tarım ve Araziler Bakanı Wilmar Castro Soteldo'ya Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili sarfettiği sözlerine tepki gösterdi.

"ÖYLE BİR ATANMIŞLAR HÜKÜMETİ YARATTI Kİ ERDOĞAN, NE AR KALDI NE DEVLET NAMUSU"

Kılıçdaroğlu, Kirişci'nin bu sözüne ilişkin haberi alıntılayarak Twitter hesabından mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"'Biz hayvanlarımıza pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp öyle yediriyoruz' demiş Sarayın bakanı. Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var. Öyle bir atanmışlar hükümeti yarattı ki Erdoğan, ne ar kaldı ne devlet namusu. Hemen istifa hemen!"

KİRİŞCİ NE DEDİ?

Bakan Kirişci, Bakan Castro'ya "Siz bu merayla hayvancılıkta dünyada bir numara olmalısınız. Biz hayvancılık yapıyoruz; hayvanlarımıza sanki pizzacıdan pizza, burgerciden burger ısmarlar gibi dışarıdan yem alıp, öyle yediriyoruz. Burada her şey hazır. Bunu inşallah başaracağız" demişti.