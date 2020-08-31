Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbedilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nu arayarak, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Mengüllüoğlu ile telefonda görüştü.
Kılıçdaroğlu, görüşmede Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 20:03 - Kaynak: AA
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