Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için.

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin." değerledirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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