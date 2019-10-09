Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
Son Dakika Genel Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

2 dakika önce

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamaİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 21.30'da Ankara'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin konuştu. Kılıçdaroğlu, "Elbette hiç kimsenin burnu kanasın istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur ama süratle Türkiye yönetiminin Şam yönetimiyle görüşmesi lazım. Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde Suriye'nin, Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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