Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Barış Pınarı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan "Barış Pınarı" paylaşımı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
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