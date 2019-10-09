Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi. - ANKARA