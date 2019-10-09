Kılıçdaroğlu'ndan "Barış Pınarı" paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan Barış Pınarı Harekatı'nın bir an önce başarılı bir şekilde tamamlanması için Allah evlatlarımızı korusun, Allah evlatlarımızı muzaffer eylesin" dedi.
(Neşra Durmaz/İHA)
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