Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olan asker ile Mardin Kızıltepe'de şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu şehit olan asker ile Mardin Kızıltepe'de şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Twitter hesabı üzerinden paylaştığı başsağlığı mesajında Kılıçdaroğlu, "Teröristler tarafından yapılan saldırılar sonucu şehit düşen askerimize ve Mardin Kızıltepe'de şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimiz ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kızıltepe, Mardin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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