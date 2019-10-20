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Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi sırasında teröristler tarafından açılan ateş sonucu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi sırasında teröristler tarafından açılan ateş sonucu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında teröristler tarafından açılan ateş sonucu ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şemdinli, Hakkari, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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