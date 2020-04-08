Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan başsağlığı mesajı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'un Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'un Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 5 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin alçakça tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı Kulp'taki patlama alanında 1 metrelik çukur oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü