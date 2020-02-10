Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.