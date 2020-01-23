Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin, "Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı açıklaması Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin, "Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu topraklarında ilk vakfın 1048'de kurulduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı döneminde, İsmet İnönü'nün de 2. Dünya Savaşı'nın zor günlerinde vakıfların gelirlerine el sürmediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez. Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak en hafif deyimiyle ahlaki değildir. Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor."

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:30 Kaynak: AA
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