Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a taziye telefonu
7 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, kayınvalidesi Havva Yıldırım'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:23 Kaynak: DHA
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