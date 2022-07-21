Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi ve ODTÜ Rektörlerine Tepki, Mezunlara Destek: "Kimse Evlatlarımızın Mezuniyet Törenini Çalamaz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nde mezuniyet törenlerinin rektörler tarafından iptal edilmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü mezuniyet törenlerini "güvenlik" gerekçesiyle temmuz ayı başında iptal etmişti. ODTÜ Rektörlüğü de 2-5 Ağustos'ta Devrim Stadyumu'nda yapılacak mezuniyet törenleri aynı gerekçeyle iptal etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da bugün öğrencilere destek verdi ve "Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle

"BEN VE MİLLETVEKİLLERİMİZ ONLARI ALKIŞLAMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZ"

"Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız. Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz.

"HER TÜRLÜ LOJİSTİK DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız. Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!"