Kılıçdaroğlu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a bayram ziyareti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da katıldığı televizyon programı ve yaptığı ziyaretlerin ardından Ankara'ya giderken Bolu'ya uğradı.

Bolu Belediyesine gelen Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından belediyeden çıkan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, Bolululara selam söyleyerek, "Hepsini yürekten selamlıyorum. Hepsini kucaklıyorum. Belediye başkanımız gerçekten de Bolu'ya son derece güzel hizmetler getiriyor. Kendisiyle konuştuk. Yaptığı çalışmaları aktardı. Ben de hepinizin huzurunda belediye başkanımıza verdiği hizmetler dolayısı ile teşekkür ediyorum. Boluluları tekrar yürekten kucaklıyorum." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından kara yolu ile Ankara'ya hareket etti.

Ziyaret hakkında gazetecilere bilgi veren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise, şunları söyledi:

"Sayın genel başkan bugün İstanbul'daydı. Sabah bir televizyonda canlı yayındaydı. Sonra sayın Akşener'e bir bayram ziyareti yaptı. Ankara'ya dönerken de aradılar beni. Belediyedeyim çalışıyorum deyince. O zaman bir bardak çayını içmeye geleyim, bayramlaşalım dedi. O kapsamda geldi çayını içti. Bizim çalışmalarımızla ilgili bilgi verdik kendisine. Şimdi de Ankara'ya hareket etti."