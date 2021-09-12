Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı
12.09.2021 14:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşması sırasında bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi bahsedip başkanına övgüler yağdırınca salondakiler neye uğradığını şaşırdı. Görüntülerde videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.
MHP'li Gölbaşı Belediyesi'nden CHP'li bir belediyeymiş gibi övgülerle bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e ve çalışmalarına övgüler yağdırdığı gafı ses getirdi.
"GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPIYOR"
Kılıçdaroğlu konuşmasında "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.
VİDEOYU KAYDEDEN KİŞİDEN UYARI
Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.
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