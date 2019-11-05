Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Yasa dışı uygulamalara karıştığı yönündeki haberleri takip ediyoruz
Son Dakika Dünya Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Yasa dışı uygulamalara karıştığı yönündeki haberleri takip ediyoruz

Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Yasa dışı uygulamalara karıştığı yönündeki haberleri takip ediyoruz

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında isim vermeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu hedef alan iddiaları gündeme getirdi ve yakından takip ediyoruz dedi. Peki Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği bu iddialar ve kaynağı ne?

Kılıçdaroğlu'ndan Çavuşoğlu'na: Yasa dışı uygulamalara karıştığı yönündeki haberleri takip ediyoruz, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısındaki konuşmasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ismini vermeden onun hakkında Organized Crime and Corruption Reporting Project'te (Organize Suçlar ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi - OCCRP) yer alan lobi faliyetleri iddialarını dile getirdi ve şunları söyledi:


"Şimdi yeni bir şey daha geldi, bir bakanın adının bazı uluslararası yasa dışı uygulamalara, ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor. Bunları dikkatle izliyoruz"

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 07:13 
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