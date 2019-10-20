Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.