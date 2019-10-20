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Son Dakika Spor Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama

Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Nur Çebi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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