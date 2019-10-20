Kılıçdaroğlu'ndan Çebi'ye kutlama
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:14 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi'yi kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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