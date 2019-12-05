CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i unutmayacağını, unutturmayacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu mesajı verdi:

"Ceren Özdemir, 'Doğum günümde hediye almayın, beni unutmayın yeter.' demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü. Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, asla unutturmayacağım."