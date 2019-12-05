Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan "Ceren Özdemir" paylaşımı
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Kılıçdaroğlu'ndan "Ceren Özdemir" paylaşımı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i unutmayacağını, unutturmayacağını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i unutmayacağını, unutturmayacağını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımda şu mesajı verdi:

"Ceren Özdemir, 'Doğum günümde hediye almayın, beni unutmayın yeter.' demişti. 6 Aralık onun doğum günüydü. Ceren, seni unutmayacağım kızım. Söz veriyorum, asla unutturmayacağım."

Kılıçdaroğlu'ndan Ceren Özdemir paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:03 Kaynak: AA
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Kılıçdaroğlu'ndan duygulandıran "Ceren Özdemir" paylaşımı: Seni unutmayacağım kızım
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