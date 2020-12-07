Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

07.12.2020 19:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma sırasında AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" sözleri CHP grubunu ayağa kaldırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı adaylık sinyali olarak algılandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşma kulisleri hareketlendirecek cinsten. Kılıçdaroğlu, konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarından cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen "Aday ol" seslerine çok konuşulacak bir yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekillerin 'aday ol' sözleri sonrası, "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri adaylık sinyali olarak algılandı.

"PARLAMENTER SİSTEM İSTİYORUM"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şunları söyledi: "Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? Ben tek adam rejimi istemiyorum. Parlamenter sistem istiyorum. Her kuruşun hesabını veren bir sistem istiyorum. Ben siyaseti zenginleşme aracı olarak gören bir kültürden gelmiyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde haram lokmaya el uzatmadım. Kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir zaman beni mal varlığımla tehdit edenlerin arkasında selam durmadım."

GÜRSEL TEKİN "ADAYIMIZ HAZIR" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin geçtiğimiz gün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu söylemişti. Tekin, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun. Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? - Son Dakika


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