Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere '7 kural' talimatı
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Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere '7 kural' talimatı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yenilenen 23 Haziran seçimleri hakkında konuşarak "İstanbul’u hazmedemediler, bin bir türlü iftira attılar. 800 bin oy farkla İmamoğlu seçimi aldı. Hep beraber bir demokrasi destanı yazdık." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere '7 kural' talimatı, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yenilenen 23 Haziran seçimleri hakkında konuşarak "İstanbul'u hazmedemediler, bin bir türlü iftira attılar. 800 bin oy farkla İmamoğlu seçimi aldı. Hep beraber bir demokrasi destanı yazdık. Eğer bütün dünya bugün Türkiye'yi konuşuyorsa 16 milyon İstanbullu sayesindedir." dedi.

Kılıçdaroğlu kendilerine oy veren tüm partililere teşekkür ederek "Bu milletin ahlakına ferasetine güveniyoruz. Teslim edilen bir hakkın bir kişi tarafından kapalı kapalar ardından nasıl alındığını gördük. Bütün bunlara rağmen seçime gittik ve güzel bir sonuç aldık. Seçimlerde her türlü iftira atıldı. Pontus'tan tutun, diplomaya kadar. 16 milyon İstanbullu bir demokrasi destanı yazdı. Bu destanı bizim siyasal tarihimizin en önemli destanlarından birisidir. Saadet Partili, AKP'li, MHP'li, HDP'li yöneticilere ve oy veren seçmenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte demokrasi destanı yazdık. Bu destan demokrasiye susayanların destanıdır." diye konuştu.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:38 
23 haziran, istanbul, cumhuriyet halk partisi, kılıçdaroğlu, Dünya
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