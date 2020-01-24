Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır." dedi.

Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirtti.

Torun, şunları kaydetti:

"Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı
Elazığ'daki depremin ardından ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde 10 kişi enkaz aldından kurtarıldı Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 06:44:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]