Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim - Son Dakika
Üye Girişi

Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim

21.12.2022 16:15

Antalya ziyareti kapsamında Finike ilçesine giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların "Balkon, balkon" sloganları sonrasında belediye binasının balkonundan vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Kucaklaşmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor, hiç endişe etmeyin, onu emekli etmeye söz verdim" ifadelerini kullandı.

Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinin ardından Finike ilçesini de ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, park alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Finike Belediyesi'ne ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu, dışarıdaki vatandaşların "Balkon, balkon" sloganları üzerine belediye binasına ait balkona çıkarak buradan kısa bir konuşma yaptı.

"ONU EMEKLİ ETMEYE SÖZ VERDİM"

"Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla balkondan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bir şeyden emin olmanızı isterim, Türkiye bu karanlık tabloyu kesinlikle hak etmiyor ve kesinlikle bunu aşacağız ve bunu aşmanın yolu sizden alacağımız destek. Huzur içinde, beraber, birlikte yaşamak istiyoruz. Kucaklaşmak istiyoruz, kavga etmek istemiyoruz. Birileri kavga ediyor, hiç endişe etmeyin, onu emekli etmeye söz verdim" dedi.

Kılıçdaroğlu Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim

"İKİNCİ KEMALİMİZ OLUN"

Park ziyaretinde ise Kılıçdaroğlu'na bir kadın, "İkinci Kemalimiz olun ne olur" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Halledeceğim meraklanmayın" diye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim
Kılıçdaroğlu Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Bu felaketlerden ders alınması lazım' CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Bu felaketlerden ders alınması lazım' Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Finike'yi ziyaret etti Açıklaması Kılıçdaroğlu, sel afeti yaşanan Finike'yi ziyaret etti Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! Zam oranını belirlenmesi için asgari ücretin açıklanması bekleniyor
16:00 Kupa sevincini abartan Arjantin'de can pazarı! Hayatını kaybeden ve komaya girenler var
15:53 Türk futbolunda tarihi an! Süper Lig hakem ataması kulüp başkanlarıyla birlikte yapıldı
15:18 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu
15:16 Artan pahalılık ünlü isimlerin de tepkisini topluyor! Oyuncu Berna Laçin, içtiği kahve için ödediği paraya isyan etti
15:14 Türkiye Kupası'nda şaşkınlık yaratan skor! TFF 2. Lig takımı Karacabey, Süper Lig ekibi Giresunspor'u farkla yendi
15:08 İstanbul'da fidye için kaçırılan Afgan kardeşler, işkence gördükleri evde elleri bağlı halde bulundu
15:11 70 yaşında hayata gözlerini yuman Pakize Suda'nın yıllar önceki fotoğrafları gündem oldu
15:11 Erdoğan'ın, "Başka ebeveynler arama peşinde" ifadesine İmamoğlu'ndan jet yanıt: Bizim baba-oğul ilişkimizi kıskanmaya devam etsin
14:37 Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 16:32:22. #1.13#
SON DAKİKA: Vatandaşın ısrarına dayanamayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da balkon konuşması yaptı: Erdoğan'ı emekli etmeye söz verdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement