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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız

12.06.2021 23:35

Ankara Yenimahalle'deki meydan açılışına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan! Türkiye'deki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı, "Neymiş, millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin" sözlerine değinerek, "Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağan üstü çalışıyorlar. Diyorlar ya "aç varsa siz doyurun'. Çekilin yoldan Türkiye'deki bütün açları doyuracağız" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"

Yardımlar konusunda CHP'li belediyelerden övgüyle bahseden Kılıçdaroğlu, "Yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağanüstü çalışıyorlar. Diyorlar ya 'aç varsa siz doyurun'. Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız. Çekilin oradan! Türkiye'deki hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin oradan! Türkiye'de her kuruşun hesabını veren bir millet iktidarı, iktidar olacak. Biz bunları biliyoruz yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız, bütün engellemelere rağmen bir tarih yazıyorlarsa halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyorlar. Biz yapacağız. Güzel şeyler yapacağız. Birlikte yapacağız. Dostlarımızla beraber yapacağız. Bir tarih yazacağız." dedi.

"SİYASETE AHLAK GELECEK"

Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şöyle konuştu:

Siyasete, ahlakı getireceğiz. Eğer bugün 21. yüzyılın Türkiyesi'nde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, 'Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar para alıyor' der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortak demektir. Söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Söyleyen kişi, sıradan bir kişi değil. Söyleyen kişi bu ülkenin İçişleri Bakanı. Şöyle düşünün, aynı olay bir CHP'li için söylenseydi, Türkiye'de kıyamet kopardı. Hepimiz suçluyu yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil, hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar. Örtemeyecekler. Bunu, sakın ola ki asla ve asla unutmayın. Sakın ola ki."

YAVAŞ: ANKARALI GÖRDÜ Kİ BU KİRLİ SİYASETTEN İYİ Kİ KURTULMUŞUZ

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "İki yıla aşkın bir zamandır sizlere hizmet etmeye çalışıyorum. Seçimden önce söz verdiğim gibi tarafsız bir şekilde hepinizi kucaklayarak, hiçbir zaman ayrım yapmadan herkesi hemşehrim olarak kucaklayarak hizmet etmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz seçim öncesi çok karalamalar oldu. Şu anda Ankaralı gördü ki bu kirli siyasetten iyi ki kurtulmuşuz. Bu geçen zamanda her ne kadar mecliste azınlık da olsak hiçbir engele takılmadan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hiç kimseyi aç ve açık bırakmayacaktık, söz verdik. Hiçbir çocuk eğitiminden mahrum kalmayacaktı. Sosyal belediyeciliği bütün Türkiye'ye öğretiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Çekilin oradan! Türkiye'deki bütün açları doyuracağız - Son Dakika


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