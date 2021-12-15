Üye Girişi
KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI - Son Dakika

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

15.12.2021 17:24
KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı değiliz, arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını, ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.

"SAYIN BAŞKAN VE ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İSO ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu  da  yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu,  İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Görüşme ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İş dünyası ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Sorun yaşayan bütün kesimleri dinlemek ve sağlıklı, tutarlı çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmak için çaba harcıyoruz. Sanayinin kalbi, bir anlamda onların temsilcisi İstanbul Sanayi Odası'nı bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Sayın başkan ve arkadaşlarından bilgi alacağız. Bize lütuf edip bilgi verecekler. O bilgilerden yararlanarak sağlıklı tutarlı çözümler üretmeye çalışacağız" dedi.

"TÜRK SANAYİ VE EKONOMİSİNİN GELECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Erdal Bahçıvan ise, "İSO'nun her zaman önem verdiği karşılıklı istişare ve diyalog kültüründen hareketle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kıymetli heyeti ile birlikte İSO Yönetim Kurulu olarak bir istişare toplantısında bulunacağız. İSO Türkiye'nin hem öncü hem en eski hem de şu anda da en büyük odası olma hasebiyle sanayinin bugün içinde bulunduğu durum ama asıl önemlisi geleceğe dair vizyonu noktasındaki en önemli sivil toplum platformu. Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasının Türk Sanayi ve Türk Ekonomisinin önümüzdeki dönemde profillerini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sanayi Odası, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:10 Asansörde genç kıza tecavüz etme girişiminde bulunan sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:04 Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci
17:28 Şarkıcı Gülçin Ergül, hastaneden taburcu edildi
17:27 Prof. Dr. İzzet Özgenç'in OHAL çıkışına Bahçeli'den çok sert tepki: Gündeme getirmek gafillik
17:22 Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz
17:21 Samuel Eto'o, işe geç kalan çalışanlarının görevine son verdi
17:03 Bahar Candan'dan canlı yayında itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım
17:00 Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük
16:54 TikTok fenomeni uçakta sevgilisiyle cinsel ilişkiye girerken bayıldı
16:47 Fenerbahçe'nin yıldızları dev derbide yer alacak
Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı Çocuklarına işkence eden babaya 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
18:12
Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın transfer listesindeki 4 kaleci         
18:05
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi! Artık annesiyle aynı yerdeler Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi! Artık annesiyle aynı yerdeler         
16:50
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 18:22:11. #1.11#
SON DAKİKA: KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement