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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

15.12.2021 17:25
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nı ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili yaptığı açıklamalar sorulan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir şey değil aslında. İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu.Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşı değiliz, arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını, ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.

"SAYIN BAŞKAN VE ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALACAĞIZ" Kemal Kılıçdaroğlu'nun İSO ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da  yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu,  İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.Görüşme ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "İş dünyası ekonominin temel aktörlerinden birisi. Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Sorun yaşayan bütün kesimleri dinlemek ve sağlıklı, tutarlı çözüm yollarını kamuoyu ile paylaşmak için çaba harcıyoruz. Sanayinin kalbi, bir anlamda onların temsilcisi İstanbul Sanayi Odası'nı bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Sayın başkan ve arkadaşlarından bilgi alacağız. Bize lütuf edip bilgi verecekler. O bilgilerden yararlanarak sağlıklı tutarlı çözümler üretmeye çalışacağız" dedi.

"TÜRK SANAYİ VE EKONOMİSİNİN GELECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR FIRSAT"Erdal Bahçıvan ise, "İSO'nun her zaman önem verdiği karşılıklı istişare ve diyalog kültüründen hareketle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki kıymetli heyeti ile birlikte İSO Yönetim Kurulu olarak bir istişare toplantısında bulunacağız. İSO Türkiye'nin hem öncü hem en eski hem de şu anda da en büyük odası olma hasebiyle sanayinin bugün içinde bulunduğu durum ama asıl önemlisi geleceğe dair vizyonu noktasındaki en önemli sivil toplum platformu. Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasının Türk Sanayi ve Türk Ekonomisinin önümüzdeki dönemde profillerini değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sanayi Odası, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması - Son Dakika


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