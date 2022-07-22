"Sizi başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay hayatını kaybeden Yeşilçam'ın ünlü yıldızı sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Cüneyt Arkın'ın Ailesine Başsağlığı Ziyareti - Son Dakika

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