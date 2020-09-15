Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanların hepsinin ortak değeridir." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Bülent Kuşoğlu ile Gelecek Partisine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu, 2 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ahmet Davutoğlu ve heyetiyle dünyanın ve Türkiye'nin sorunları ile ekonomiyi, demokrasiyi konuştuklarını ve pek çok alanda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, demokrasi konusunda ortak söylem oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herkesin düşüncesini özgürce ifade edebileceği, bunun için herhangi bir baskı altında kalmayacağı bir Türkiye özlemini karşılıklı dile getirdiklerini belirtti.

Davutoğlu'na siyasette başarılar dileyen Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek süreçte önemli sorunlar olduğunda karşılıklı görüşebileceklerini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise dünyada ve Türkiye'de büyük değişimin yaşandığını belirterek, Kovid-19 ile yepyeni bir konjonktürün oluştuğu bir dönemde herkesin en çok ihtiyaç hissettiği hususun, siyasi lidelerin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunması olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de demokratik iklimin sağlam bir temele tekrar dayandırılabilmesi için tüm siyasi liderlerin birbirleriyle konuşabilmesinin önemli olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bütün siyasi liderlerin, iktidarda olanların da muhalefette olanların da ne kadar sık görüşürlerse insani ve siyasi boyutta o kadar mesafe alınacağı kanaatindeyiz." dedi.

Ahmet Davutoğlu, il kongrelerini tamamladıktan sonra ekim ayında büyük kongrelerini yapacaklarını da söyledi.

"Ziyaret tümüyle bir 'hayırlı olsun' ziyaretiydi"

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bir basın mensubunun, "İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri tartışılıyor. Sizin açıklamaya ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dün bu konuda basın toplantısı yapan Genel Başkan Yardımcımız gerekli açıklamayı yaptı. Ama benim merak ettiğim nokta şu; Türkiye'de milyonlarca insan çöp konteynerlerinden geçinirken, özellikle belli bir medya grubunun bunu çok öne çıkarmasını anlamış değilim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayanların hepsinin ortak değeridir."

Kılıçdaroğlu, görüşmede iki parti arasında seçim ittifakı yapılmasının konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine ise görüşmenin "hayırlı olsun" ziyareti olduğunu, dolayısıyla ittifak diye bir konunun gündeme gelmediğini belirtti.

Seçim mevzuatı değişikliğine ilişkin soru üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir siyasi iktidar, iktidarda kalacağım diye sürekli seçim kanunlarıyla uğraşıyorsa, o gidici demektir. Dolayısıyla yapacakları çalışma ne olursa olsun, yanına MHP'yi alarak acaba biz nasıl iktidarda kalırız, seçim yasasını neye göre değiştirirsek iktidarımızı sürdürürüz, bu arayış içine giren bir siyasal iktidar Türkiye'ye hizmet edemez. Bu arayışa giren bir siyasal iktidar kendisine özel çıkar sağlamaya yönelik düzenleme yapan iktidar demektir. Ülkenin sorunlarını değil kendi sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeler yapıyordur."

Kılıçdaroğlu, demokrasinin yara almaması için her siyasal partinin aldığı oy oranında parlamentoda temsilini istediklerini belirterek, "Yüzde 10 seçim barajı gibi 1980'lerin darbeleri, 70'lerin darbeleri gibi seçim yasasının değişmesi, seçim barajının getirilmesi, bunları asla kabul etmiyoruz. Darbe hukukunu tahkim eden bir siyasi anlayışa da hep karşıyız. Darbe hukukunu tahkim etmek değil, bizim temel hedefimiz Türkiye'nin hukuk sistemini darbe hukukundan arındırmaktır." diye konuştu.

"Siyasi liderlerin görüşmeleri normal bir şeydir"

Ahmet Davutoğlu ise ittifak kavramının Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra gündeme geldiğini ve kimi zaman kutuplaştırıcı siyasetin aracı olarak kullanıldığını söyledi.

Her görüşmeyi hemen ittifak ya da başka bir kategorik çerçeveye oturtma çabasına karşılık herkesin bu görüşmeleri doğallaştırması, normalleştirmesi gerektiğini belirten Davutoğlu, "Siyasi liderlerin görüşmeleri normal olan bir şeydir. Anormal olan, ani kararlar beklentisi içinde olunması gereken bir şey değildir. Sayın Genel Başkan'ın bugün buraya hayırlı olsun ziyareti yapması aslında diğer partilere örnek olması gereken bir tavırdır. Biz de iadeiziyarette bulunacağız." şeklinde konuştu.

Partisinin bayramlaşma teklifinin iktidardaki partilerce reddedildiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, böyle bir siyasi iklimde sağlıklı, rasyonel, saygıya dayalı iş birlikleri konuşma zemininin zorlaşacağını belirtti.

Davutoğlu, "Keşke herkes birbirini ziyaret etsin, herkes bir diğeriyle saygı kuralları içinde ihtilaf da etsinler. Ama maalesef bu noktada değiliz. Bu ziyaretler umut ederiz Türk siyasetinde yeni bir çizgiyi açar." dedi.

Bugünkü ziyarette ittifak meselesinin gündemde olmadığını aktaran Ahmet Davutoğlu, Türk siyaseti kutuplaştırıcı ittifak ilişkilerinden çok, herkesin herkesle konuşabildiği bir ortamın sağlamasını ümit ettiğini dile getirdi.

Davutoğlu, seçim mevzuatına ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'de seçim barajının kaldırılmasına karşı çıkan partilerin çoğunun baraj altında kaldığını söyledi.

Maç sürerken kural değiştirilmek istendiğini öne süren Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti:

"İktidarda olanlar yeni bir seçim mevzuatı getiriyorsa bu şu demektir; Bu kurallar içinde iktidara gelme şansları yok demektir ki oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Maç sürerken kural değiştiren taraf 90 dakikanın sonuna kadar kendine güvenemeyen, nefesinin tükeneceğini düşünen taraftır ve genellikle de bir sonraki seçimde hep zararlı çıkarlar. Bunlardan biz çekinmeyiz, korkmayız. Hangi kuralı getirirlerse getirsinler, yeter ki kendileri getirdikleri kurala kendileri saygı göstersinler. O kuralı da daha sonra değiştirecek adımlar içine girmesinler. Geldiği zaman onları tartışırız ama biz o kuralları da barajları da aşacak bir siyasi dinamizm göstermeye kararlıyız. Kimsenin tereddütü olmasın."

Kılıçdaroğlu: " Bülent Turan'ı muhatap almak istemem"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bugünkü ziyarete ilişkin Twitter'dan yaptığı "Yarım kalan istikşafi görüşmeler yeniden başlıyor" şeklindeki paylaşımı aktarılarak değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, "Bülent Turan'ı muhatap almak istemem. Az önce ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan ve ben düşüncelerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

O dönemde AK Parti Genel Başkanı olarak Turan'ın da genel başkanı olduğunu ifade eden Davutoğlu, hayatta hiçbir şeyi gizli saklı yapmadığını, o gün CHP ile yürütülen görüşmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğunu kaydetti.

O gün yürütülen görüşmelerin Türk siyasetinde olması gereken nezaket içinde yürütüldüğünü belirten Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bu açıklamanın Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığı varsayımı üzerine doğrudan Sayın Erdoğan'a ithafen söylüyorum; Eğer sizin bilginiz dahilinde yapıldıysa Grup Başkanvekilinize söyleyin, o görüşmeler sizin verdiğiniz görevin yerine getirilmesi için yapıldı. O gün o görüşmeleri yürüten, size de her adımda bilgi vermesini söylediğim heyet başkanı da şu an sizin sözcünüz. Bu tür spekülasyonlar üzerinden, geçmişte yaşanan süreçler üzerinden bir şeyi mahkum etmeye çalışmak bunlar hafıza kaybı. AK Parti hafızasını kaybetmenin sancılarını yaşıyor. Kendi hafızasıyla yüzleştiğinde siyasetin ne olması gerektiğini görürler."

(Bitti)