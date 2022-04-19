Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

19.04.2022 12:16
Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılandığı davaya, avukatı aracılığıyla katılma talebinde bulundu.

MİT'in 15 Haziran 2021'de Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler, Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güler hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme', 'sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından dava açıldı.

İKİNCİ KEZ SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİAnkara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık ve avukatı ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Mehmet Can Keysan katıldı. Avukat Keysan, sanığın, DEAŞ'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast planladığı yönündeki ifadeleri nedeniyle suçtan zarar görme ihtimaline karşı katılma talebinde bulunduklarını belirterek, dilekçeyi mahkemeye sundu. Davanın ilk celsesinde avukatı ile görüşemediği gerekçesiyle savunma yapmayan sanık Güler, bu kez 7 klasörden oluşan iddianamenin tamamını inceleyemediğini belirterek, mahkemeden tekrar savunma hazırlamak için süre istedi. Sanığın süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Kılıçdaroğlu'nun katılma talebinin de sanık savunmasının ardından değerlendirileceğini belirtti. Tutukluluk halinin devamına hükmedilen sanığa, sonraki celsede savunma yapmaması halinde susma hakkını kullanmış sayacağı ihtarında da bulunuldu. Duruşma ertelendi.

Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi
Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi
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DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler'in yargılanmasına devam edildi MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi MİT'ten Suriye'de operasyon! DEAŞ üyesi 2 kişi yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Türkiye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan DEAŞ'lı sanığın yargılandığı davaya katılma talebi - Son Dakika
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