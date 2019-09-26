Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması
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Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması

20 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan deprem açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem ülkemizin bir gerçeğidir ve gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır. Rant uğruna alınmayan önlemler büyük felaketlere sebep olabilir. İstanbul depremi sebebiyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yetkilileri gerekli çalışmaları yapmaya davet ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:48 Kaynak: AA
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