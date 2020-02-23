Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'daki 5.9'luk depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Türkiye ve İran'daki yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'deprem' mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran'daki 5.9'luk depremin hissedildiği Van'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlayarak, Türkiye ve İran'daki yaralılara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran'da meydana gelen ve Van Başkale'de de yıkıma neden olan 5.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye ve İran'daki yaralılara da 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "İran merkezli deprem sonucu Van'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, komşumuz İran'a ve bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için" dedi.

ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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