Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için baş sağlığı mesajı - Son Dakika

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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki hain saldırının sivil şehitleri için baş sağlığı mesajı
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilin yakınlarına baş sağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 sivilin yakınlarına baş sağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin alçakça tuzakladıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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