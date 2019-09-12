Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki terör olayına tepki
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Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki terör olayına tepki

55 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan Diyarbakır'daki terör olayına tepki, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırısını kınadı. "Eli kanlı terör örgütü PKK, alçak yüzünü bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, masum vatandaşlarımıza yönelik düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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