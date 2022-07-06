Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz ? - Son Dakika
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Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz ?

06.07.2022 19:20
Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz ?

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan gör yarattığın iklimi! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin" açıklamasına, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz ?" diyerek tepki gösterdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan gör yarattığın iklimi! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin" açıklamasına, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz ?" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" dedi. Kılıçdaroğlu, silahlanma konusunda da artış yaşandığını belirterek, "Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa." diye açıklama yaptı.

'BİZİM YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösterdi. Koca, Kılıçdaroğlu'nun attığı tweeti alıntılayarak, "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.


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Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? Konya'daki doktor cinayetiyle ilgili hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu'na Bakan Koca'dan yanıt: Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz? Bakan Koca: 'Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?' Bakan Koca: 'Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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