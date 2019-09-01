Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü mesajı
5 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini okudu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini okudu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:19
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