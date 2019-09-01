Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini okudu.