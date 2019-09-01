Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü mesajı
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Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü mesajı

5 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini okudu.

Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü mesajı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla hazırlanan videoda Şair Nazım Hikmet'in, Davet şiirinden "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" dizelerini okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:19 
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