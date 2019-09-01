Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü'ne videolu kutlama
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Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü'ne videolu kutlama

4 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gün dolayısıyla paylaşılan videonun girişinde Şair Nazım Hikmet'in Davet şiirinin son bölümünde yer alan, "Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine/ bu davet/ bu hasret bizim." dizelerini okudu.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, videoda 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla şu mesajı verdi:

"Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz, biz bayrağımızı seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz, biz insanlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz görüşü ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Biz toplumda gerginlik istemiyoruz. Biz kavga istemiyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Barış Günü, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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