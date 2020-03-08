Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Dünya Kadınlar Günü, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Bakan Varank'tan sınır güvenliği sözleri: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 19:13:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kadınlar Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]