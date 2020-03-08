Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kadınların, örgütlü bir hak mücadelesi verdikleri düzende önünde hiç kimsenin duramayacağına inancım sonsuzdur. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."