Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı Açıklaması

11.10.2020 16:23
Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmanın tüm ebeveynlerin tek dileği olduğunu belirtti.

Cinsiyet ayrımının olmadığı, fırsat eşitliğinin sağlandığı ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir dünyayı sağlamanın da siyasilerin en öncelikli görevi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Kız çocuklarımıza daha güvenli ve huzurlu bir gelecek sunma görevinin bilinciyle Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Twitter, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'Dünya Kız Çocukları Günü' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Düğün davetiyesinde maske ve mesafe uyarısı yapan damat koronavirüsten öldü Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor
Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti Rusya'da market müşterisi su içer gibi dezenfektan içti         
16:09
Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi         
15:03
Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak         
14:46
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:04
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı         
07:41
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 16:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçdaroğlu'ndan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei