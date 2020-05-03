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Kılıçdaroğlu'ndan Ekonomik Sosyal Konsey çağrısı
25 dakika önce
Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?
Üniversite öğrencileriyle video konferansla görüşen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?" ifadesini kullandı.
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3.05.2020 20:33:58. #1.13#
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