Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Elazığ depremi için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem neticesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının daha fazla artmaması için…" ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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