Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zamlarıyla ilgili yeni açıklama: Şahsi protestoma devam edeceğim - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zamlarıyla ilgili yeni açıklama: Şahsi protestoma devam edeceğim

03.03.2022 21:50

Sosyal medyadan paylaşımda bulunarak saat 21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu, belirtilen vakitte açıklamalarda bulunarak elektrik faturalarıyla ilgili şahsi protestosunu sürdüreceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen vakitte vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektrik zamlarıyla ilgili "Faturamı ödemeyeceğim" diyerek başlattığı şahsi protestosuna devam edeceğini söyledi.

"MUTFAKLARIMIZ YANGIN YERİ"

Ülkedeki ekonomik durumla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ PROTESTOMA DEVAM EDECEĞİM"

Elektrik faturalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Saraydaki şahsa seslendim 'elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya 'dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu' diye. Bunu asıl nedeni Türk Lirasının yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Kayıp Doku için görevlendirilen CHP heyeti Tunceli'de görüşmelere başladı Kayıp Doku için görevlendirilen CHP heyeti Tunceli'de görüşmelere başladı Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Armitage'i kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Elektrik Faturası, CHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zamlarıyla ilgili yeni açıklama: Şahsi protestoma devam edeceğim - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 22:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zamlarıyla ilgili yeni açıklama: Şahsi protestoma devam edeceğim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement