Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zamlarıyla ilgili yeni açıklama: Şahsi protestoma devam edeceğim - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Kuruşu kuruşuna saydım beş para etmiyorlar. Saat 21.00'de birlikte bakalım bir ibret tablosuna. Bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı. Beklenen vakitte vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda elektrik zamlarıyla ilgili "Faturamı ödemeyeceğim" diyerek başlattığı şahsi protestosuna devam edeceğini söyledi.

"MUTFAKLARIMIZ YANGIN YERİ"

Ülkedeki ekonomik durumla ilgili konuşarak sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Mutfaklarınız yangın yeri. Korkunç bir soygun var. Elektrik faturalarınızın mücadelesini verirken getirdiler akaryakıt zamlarını. Artık belli ki gasp etmeye çalıştıkları iki lokma ekmeğiniz için dövüşeceğiz. Kavga edeceğiz. Sizin nasibiniz uğruna. Etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSİ PROTESTOMA DEVAM EDECEĞİM"

Elektrik faturalarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Saraydaki şahsa seslendim 'elektrikte KDV'yi sıfırla. Tık yok, ses yok. O zaman ben de şahsi protestoma devam edeceğim. Gün aşırı yağdırdıkları akaryakıt zamları da ağır bir zulme dönüştü artık. Anlatıyorlar ya 'dünyada şöyle oldu, yok dünyada böyle oldu' diye. Bunu asıl nedeni Türk Lirasının yani milli paramızın değerinin pul edilmesidir. Gerisi hikaye" diye konuştu.