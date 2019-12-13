Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan engelli ressam Yalçın'a ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli ressam Muhammed Yalçın'ı, Ankara Mamak'taki evinde ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ressam Yalçın'ı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun Muhammed Yalçın'ın evinin atölye yapılması için çalışma başlatılacağını söylediği kaydedilen açıklamada, ressam Yalçın'a, Ankara ve diğer illerde açacağı sergiler için de destek sözü verileceği bildirildi.

Yalçın bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek tablo hediye etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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