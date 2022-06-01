Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 Soru: "Cevaplamaya Bir Türlü Cesaret Edemediğin Sorularımı Aşağıya Bırakıyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe… Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" notuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, " SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partisinin TBMM'deki grup toplantısında kendisine yönelttiği soruları yanıtladıktan sonra "Şimdi Erdoğan'a 10 soru" başlığıyla sosyal medya hesabında yayınladığı sorularla karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Bak Erdoğan, sorularına açık ve net yanıtlar verdim. Şimdi bakalım sendeki yüreğe… Cevaplamaya bir türlü cesaret edemediğin sorularımı aşağıya bırakıyorum. Bir damla cesaretin varsa sen de benim bu sorularıma yanıt ver" notuyla sosyal medya hesabından bugün paylaştığı sorular şöyle:

"1-Damadın 128 milyar doları arka kapıdan, düşük kurlara kimlere sattı?

2-Avrupalıların hayat kalitesi korunsun diye, Türkiye'yi milyonlarca sığınmacı ve kaçakla doldurdun, huzurumuzu bozma pahasına mahallelerimizi sattın. Bu talimatı sana kim, ne karşılığında verdi?

3-33 şehidimizin katilinin kapısına gidip, dakikalarca bekledin. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler saçtın. Sana hakaret eden kişinin ayağına gidip mektubunu 'takdim' ettin, 'Hamdolsun gündeme gelmedi' dedin. Neden bu kadar eğiliyorsun? Hakkında ne biliyorlar?

4-Ekonomiyi batırdın. Şakası bile kötüyken kendini ekonomist ilan edip, milyonlarca gencimizi işsiz bıraktın, Türkiye'yi yüzde 157 enflasyona mahküm ettin. Hiçbir aklı başında ekonomistin seninle çalışmak istemeyişini kendine nasıl açıklıyorsun?

5- Paravan vakıflar aracılığıyla çocukların, yüzlerce milyon doları birbirine gönderiyor. Yurt kılıfı altında Manhattan'da gökdelen inşa ediliyor, çiftlikler satın alınıyor. Ailece bir araya geldiğinizde, birbirinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? Hep merak etmişimdir bunu.

6- İçişleri Bakanın ne kadar mafya, uyuşturucu baronu varsa fotoğraf çektirirken sokakları mafyanın kontrolüne geçirdiniz. Bu örgütlerden beklentiniz nedir? Neden hepsi sokağa salıverildi?

7- Rahip Brunson'ı teslim ettikten sonra Kaşıkçı'yı da sattın. Ülke itibarını konsolosluk bahçesine gömdün. Neden katile koşa koşa gittin? Ondan ne bekliyorsun? Sana beklediğini verecekler mi Erdoğan?

8- SADAT'ın Asrika planlarına katılıyor musun? 15 Temmuz'da kaybolan silahların bu paramiliter yapının elinde olduğunu biliyor musun? Onlara bu rolü kim verdi? Evinde Adnan Tanrıverdi ile ne konuştunuz? Bekledikleri Mehdi kim?

9-Müzik ve dil yasakları ile gençleri kışkırtmanın, toplumsal çatışma yaratmanın mı peşindesin? Peşinen söyleyeyim, yemezler.

10-NATO'ya atıp tutuyorsunuz. Ben NATO'nun gerekliliğine inanıyorum. NATO'dan çıkmak yerine yabancı askerleri topraklarımızdan çıkaralım diyorum, var mı sende o yürek? Getirebilir misin bunu Meclis'e?"