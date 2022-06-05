Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a: "Ben O Düzeye İnmem, Halka Saygım Var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar ve camiye girenler için kullandığı "Sürtük" ifadesi ile ilgili soruya "Ben o düzeye inmem. Benim halka saygım var" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman söylerler. Efendim 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye'yi huzura kavuşturacak. Türkiye'ye aydınlığı getirecek" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin sekizinci yıl tanıtım toplantısına katıldı. Çankaya Belediyesi'nin "İleri daima ileri" sloganıyla yapılan tanıtımında müzik dinletisi de yapıldı. Toplantıya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı.

Kılıçdaroğlu etkinliğin çıkışında basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlar için kullandığı "Sürtük" kelimesiyle ilgili sorusuna "Ben o düzeye inmem. Benim halka saygım var" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'nin tanıtım toplantısında ise şunları söyledi:

"Zaman zaman söylüyorum. Eğer Türkiye'nin iyi yönetilmesini istiyorsanız, eğer Türkiye'de hiçbir sorunun yaşanmasını istemiyorsanız, Türkiye'de insanların kucaklaşmasını, barışmasını, birlikte yaşamayı öğrenmesini istiyorsanız bize katılın diyorum. Beraber yapacağız, beraber götüreceğiz. Türkiye'ye huzuru, bereketi, saygı ve sevgiyi birlikte hayata geçireceğiz. Bundan herkes emin olsun.

Bugün LGS sınavına giren evlatlarımız sınavları nasıl geçerse geçsin sakın umutsuzluğa kapılmasınlar. Onlar bizim evlatlarımız, onlara güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Onlara hep şunu söyledim, sizin hayalleriniz bizim hedeflerimiz olacak. Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek bizim hedefimiz. Bunu Çankaya'da, Yenimahalle'de görebilirsiniz. Bunu Elmadağ, Eskişehir'de görebilirsiniz, Ankara'nın tümünde görebilirsiniz. Dolayısıyla gençler umutsuzluğa kapılmasınlar. Hem bugünün hem de geleceğim güvencesi Türkiye açısından.

"İSTANBUL VE ANKARA ARASINDA VAHA"

Bugün Çevre Günü aynı zamanda. Kentlerde yaşayanlar yeşillik, ağaç görmek isterler. Ağaçlarda kuşları görmek isterler. Parkları görmek isterler. Parklarda oynayan çocukları görmek isterler. Dolayısıyla beton ormanı değil. Binalarımızın içinde ağaçların olmasını isterler. Dolayısıyla temiz bir hava isterler. Bu konuda belediye başkanlarımız ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Nitekim az önce izlediniz. Bu güzel kent, yeşil kent deyince vurgulama yaparım. Ankara ile İstanbul arasında bir vaha var, biliyorsunuz çöllerde vaha çok önemlidir, suyun ve yeşilliğin olduğu yerlerdir vahalar. Böyle bir vahayı Anadolu'da hayata geçiren Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bursa bir beton ormanına dönüşürken bozkırın ortasında Eskişehir güzel bir kent olarak ortaya çıktı.

Sadece bugünü değil, gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir dünyayı bırakmak zorundayız. Onların da hakkı var ve onların da hakkını korumak zorundayız. Çevre dolayısıyla hepimizin bir duyarlılığı var ve bu duyarlılığı da koruyacağız.

"KONYALI ÇİFTÇİYE DE ÜCRETSİZ ELEKTRİK"

Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçilere söz verdim. Dedim ki 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanlığını bize verin, Şanlıurfa'daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz'. Konya'ya gittiğimde Konya'daki çiftçiler şunu söylediler. 'Acaba Konya'daki büyükşehir belediye başkanlığını size verirsek Konya'daki çiftçiler de elektriği ücretsiz verir misiniz?' Konya'dakilere de.

Efendim Şanlıurfa, Diyarbakır, Van neresi olursa belli bir zaman diliminde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacak ve ayrıca gelir elde edecekler. Artan elektriği vererek. Dolayısıyla biz doğanın bize sağladığı bütün olanaklardan yararlanıp, o yararı halka vermek istiyoruz.

ALTILI MASA MESAJI: "KARAMSARLIĞA KAPILMAYIN"

Sakın ola ki karamsarlığa kapılmayın. Bizim karamsarlığa kapılma hakkımız yok. Biz güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Altı lider bir araya geldik. Bizim önceliğimiz Türkiye, demokrasi, kadın ve erkek eşitliği, bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye, bizim önceliğimiz itibarlı ve saygın bir Türkiye, bizim önceliğimiz temiz ve güzel bir siyaset, bizim önceliğimiz kucaklaşmak, bizim önceliğimiz kimsenin inancı ve kimliği dolayısıyla ötekileştirilmemesi, bizim önceliğimiz Türkiye'nin Çankaya gibi olması, bizim önceliğimiz Türkiye'nin neresinde yaşarsa yaşasın herkesin mutlu olması, bizim önceliğimiz parlamentonun üzerindeki vesayetin kaldırılması, bizim önceliklerimiz önemli. Bizler Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlandırmakta kararlıyız. Zaman zaman söylerler. Efendim 'Masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Bunların hiçbirisine inanmayın. Altı lider önemli bir sorumluluk üstlendi ve altı lider kararlılıkla Türkiye'yi huzura kavuşturacak. Türkiye'ye aydınlığı getirecek.

"BİZİM SARAY MERAKIMIZ YOK"

Bizim saray merakımız yok. Eğer merak arıyorlarsa bizim merakımız huzurlu bir Türkiye. Bizim saraylarda oturmak, halkı küçük görmek gibi bir alışkanlığımız hiç yok. Halkımıza, insanımıza güveniyoruz."

YILMAZ BÜYÜKERŞEN DE KONUŞTU

Yılmaz Büyükerşen ise etkinlikte yaptığı konuşmada, genç belediyecilerin başlarının yayıldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Belediye başkanı olarak kendime hedef olarak şehirde yaşayan yetişkinlerin temel altyapı ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra karşıma bir hedef koymak istiyordum. Öyle bir hedefi bir cümle ile taraf etmek gerekirse orada yaşayan insanların kentten mutluluk duymaları gereken ne kadar hizmet varsa akla gelebilecek o hizmetleri yapmaktı. Çoğu hayali sayılsa da seçim öncesi halka yapacağınız hizmetleri açıklarken ama çok zengin envanter oluşturduğunu adaylar için ifade etmek isterim. Aslında gelecek kuşaklar konusunda, iki grubu kendime seçtim. Birisi yetişmekte olan gençler diğeri de küçük çocuklar. Eğer onlara yaşadıkları şehirde mutluluk duymaktan, o şehirde üretmek ve bütün bildiklerini o şehre vermek arzularını da içlerinde uyandırabilirseniz büyük hizmet yapacağınızı düşünüyordum. Onu yapmaya çalıştım."