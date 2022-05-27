Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu Vakıflar Üzerinden Paraları Transfer Ettiren, Oğlun Bilal Erdoğan. Parayı Alan Tarafta İse Kızın Esra Albayrak Var.... - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu Vakıflar Üzerinden Paraları Transfer Ettiren, Oğlun Bilal Erdoğan. Parayı Alan Tarafta İse Kızın Esra Albayrak Var....

27.05.2022 21:28
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu Vakıflar Üzerinden Paraları Transfer Ettiren, Oğlun Bilal Erdoğan. Parayı Alan Tarafta İse Kızın Esra Albayrak Var....

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD'ye servet ve insan transferidir" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarıldığına ilişkin açıklamasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

"BU VAKIFLAR ÜZERİNDEN PARALARI TRANSFER ETTİREN, OĞLUN BİLAL ERDOĞAN. PARAYI ALAN TARAFTA İSE KIZIN ESRA ALBAYRAK VAR"

"Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim.

Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD'ye servet ve insan transferidir.

"BU VAKIF KİMİN ERDOĞAN? AYNI PARAVAN KURUM, ÇİFTLİK DE SATIN ALIYOR. NEDEN ALIYORLAR BU ÇİFTLİĞİ ERDOĞAN?"

Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan'da. ABD'nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak, yoksa paravan vakfa mı? Bu vakıf kimin Erdoğan? Aynı paravan kurum, çiftlik de satın alıyor. Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan? Senin dava açmanı bekliyordum, öncelikle kara para merkezi haline getirdiğin bu vakıfların bu devasa paraları nereden aldıklarını açıklamalarını isteyeceğim o davada.

"AMACIM BİR PARA KAÇIRMA SİSTEMİNİ İFŞA EDEREK ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEKTİR"

Ayrıca 2021-2022 yıllarında ülkemizden bu paravana daha ne kadar para transfer edildiğini de soracağım. Malum bu bilgiyi hala gizliyor senin paravanlar. Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler. Şimdi kurmaylarını ara ve bu akşam aHaber'e koşmalarını söyle. Buradan 'Bu da rakam mı ki' diyen aklı evvellere sesleniyorum: Milletten çalınan 1 kuruş bile rakamdır ve haramdır! Ayrıca paylaşmamın sebebi yolsuzluğa dikkat çekmek değildir -zaten onu herkes biliyor-, amacım bir para kaçırma sistemini ifşa ederek çalışamaz hale getirmektir.

"İNSANIMIZ O 1 LİRA'YA BİLE MUHTAÇ HALE GETİRİLMİŞTİR. BU MİLLETİN FAKİR FUKARASINDAN UTANIN"

Bu paravan vakıflarla bir sistem kurulduğunda zaten rakamlar kaçınılmaz şekilde devasa hale gelir. Bu yüzden sistemi anlamak gerekir. 1 Lira'nın dahi çalınmasını önleyebilirsem, ben bununla gurur duyarım. Son olarak şunu söylüyorum: İnsanımıza tepeden bakmaya son verin, insanımız o 1 Lira'ya bile muhtaç hale getirilmiştir. Bu milletin fakir fukarasından utanın. Utanın ve uyanın."

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Kılıçdaroğlu: 'Bahçeli de NATO'dan Çıkmayı Önermiş. Kılıçdaroğlu: 'Bahçeli de NATO'dan Çıkmayı Önermiş. Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur' Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: 'Bu ülkede FETÖ'cülerden sonra kaçan tek isim 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'dur'
Kaynak: ANKA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Bu Vakıflar Üzerinden Paraları Transfer Ettiren, Oğlun Bilal Erdoğan. Parayı Alan Tarafta İse Kızın Esra Albayrak Var.... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Bu Vakıflar Üzerinden Paraları Transfer Ettiren, Oğlun Bilal Erdoğan. Parayı Alan Tarafta İse Kızın Esra Albayrak Var.... - Son Dakika
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