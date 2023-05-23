Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin? - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?

23.05.2023 22:07

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı almasına ilişkin konuştu. "Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararına şaşırdınız mı?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli. Siz topluma neleri vaat ettiniz? Şimdi hangi gerekçeyle vazgeçtiniz. Sade bir vatandaş olarak, hele hele oy veren vatandaş olarak bilmek isterim." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HANGİ GEREKÇEYLE VAZGEÇTİNİZ?"

"Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek kararına şaşırdınız mı?" diye sorulan Kılıçdaroğlu, "Siyasette bir kişi durduğu yeri bilmeli. Siz topluma neleri vaat ettiniz? Şimdi hangi gerekçeyle vazgeçtiniz. Sade bir vatandaş olarak, hele hele oy veren vatandaş olarak bilmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Oylar kişiye gitmez; idealizme gider. Sizin hedefiniz ne? Hedefe gider. Beklenti kişiye özgü değil; beklenti nelerin nasıl yapılacağını yönelik. Bunu ifade eden kişi yarın vazgeçip de başka yerde konumlanıyorsa bütün taban oraya gidecek diye bir şey yok.

"SİZE DESTEK VERENLER KÖLELERİNİZ DEĞİL"

Bugün yapacağım diyorsunuz destek alıyorsunuz, üç gün sonra vazgeçtim diyorsunuz. Size destek verenler köleleriniz değil ki. Onlara 'Anayasa'nın ilk 4 maddesini değiştirecek kişilerin yanında yer almayacağım, 66. maddeyi değiştirmeyeceğim' dediniz. Böyle bir toplum yok, olamaz da zaten. Sayın Oğan Cumhur İttifakı'nı destekleme yolunda karar aldı."

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin? - Son Dakika


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