Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Kendi Ülkesinde İnsan Parçalayanın Önünde Eğilir, Gözleri Ona Aşkla Güler" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Kendi Ülkesinde İnsan Parçalayanın Önünde Eğilir, Gözleri Ona Aşkla Güler"

29.04.2022 11:54
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Kendi Ülkesinde İnsan Parçalayanın Önünde Eğilir, Gözleri Ona Aşkla Güler"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis alan iş insanı Osman Kavala’yı ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis alan iş insanı Osman Kavala'yı ve öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devrinin ardından Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya paylaşımı ile eleştirdi.

"İŞTE SEN BUSUN ERDOĞAN. UTAN DİYECEĞİM AMA NAFİLE"

Kılıçdaroğlu paylaşımında Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Kavala'yı ve öldürülen Kaşıkçı'yı isim vermeden anımsatarak, "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile" dedi.

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Kaynak: ANKA

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