Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü yasa teklifi' açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü yasa teklifi' açıklaması

07.10.2022 14:00
Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü yasa teklifi' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü kanun teklifiyle ilgili, "İktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü kanun teklifiyle ilgili, "İktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı'na sundukları başörtüsü kanun teklifine ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:  "Beklediğim gibi Erdoğan; başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın. Milletimiz görsün istedim ve sen gösterdin. Sen kim, 'özgürlükçü Anayasa' yapmak kim. Sen yasakçısın, sen gaddarsın. Asla şaşırtmazsın. Buradan genç muhafazakar kadınlara sesleniyorum; Bu eril Erdoğan ve Bahçeli siyasetine ilk seçimde siyasal rehine olmadığınızı göstereceksiniz. Ben de söz veriyorum, iktidarımızın ilk haftasında hem İstanbul Sözleşmesi'ni hem de bu önerdiğimiz kanunu Anayasa'ya da geçireceğim. 'Özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde kadınlar herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz' dedik. Teklifimizden görüleceği üzere, kadınların giyimi kuşamı erkeklerin iki dudağından sonsuza kadar kurtulacak. Ayrıca beni eleştirenlere gelecek olursam, tabii ki bekliyordum eleştirilerinizi. ve tabi ki eleştirilerin tümü başımın üstündedir. Ancak inancım şudur ki, adalet ve ekonomi birbiriyle çok bağlıdır. Kardeştir. Birbirinin ikizidir. Biri olmadan diğeri olmaz. 'Benimle misiniz' diye seslendiğimde, elbette bu kanun teklifimin sadece başlangıç olduğunu bilerek seslendim. Daha büyük meseleler de var ve yürekli bir şekilde çözümler getireceğiz hepsine. Tekrar ediyorum, yürekli bir şekilde çözeceğiz. Ben siyasi ikbal düşünecek değilim. Ben siyasal hayatımın sonunda, miras olarak ardımda barışık bir Türkiye bırakacağım. Enerjisini dünya ile rekabet için harcayan bir Türkiye bırakacağım. Bu riski almak zorundayım. Başarılı olur muyum bilmiyorum. Ama deneyeceğim."


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Kaynak: DHA

İstanbul Sözleşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü yasa teklifi' açıklaması - Son Dakika

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