Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "'Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır' demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak" diye seslendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ankara'da bugün Etik Eğitim İşbirliği programında yaptığı konuşmasında kendisine yönelttiği eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"'Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır' demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söylemişti:

"Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa kesinlikle izin veremeyiz."