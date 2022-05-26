Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak" - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak"

26.05.2022 18:05
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “’Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır’ demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına ‘Kanun dışı emirleri uygulamayın’ diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak” diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "'Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır' demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak" diye seslendi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ankara'da bugün Etik Eğitim İşbirliği programında yaptığı konuşmasında kendisine yönelttiği eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"'Bürokrasiye demokratik hukuk sınırları dışında söz söyleyenler devletin düşmanıdır' demişsin Erdoğan. Doğrudur… Zaten ben, bu devletin şerefli evlatlarına 'Kanun dışı emirleri uygulamayın' diye seslenmiştim. Senin adına umut verici ama işlerin biraz aksayacak"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na ilişkin şunları söylemişti:

"Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Bu çirkefliğin amacı devleti işleyemez hale getirmek, milleti hak ettiği hizmetlerden mahrum etmektir. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa kesinlikle izin veremeyiz."

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz CHP'li Tezcan: 'Sayın Erdoğan'ın, Suçluların Telaşı İçinde Olduğunu Görüyoruz' CHP'li Tezcan: 'Sayın Erdoğan'ın, Suçluların Telaşı İçinde Olduğunu Görüyoruz' Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak' - Son Dakika


Son Dakika
17:59 "Üzerimde bomba var" diyerek polislerin üzerine yürümüştü! Vurularak etkisiz hale getirilen adamın kamera görüntüleri ortaya çıktı
17:50 Fenerbahçeli Kim Min-Jae, Güney Kore yolcusu! Askerliğini yapıp geri dönecek
17:35 Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü binasının önünde bağıran canlı bomba vurularak etkisiz hale getirildi
17:19 Pençe- Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral, arkasında bıraktığı video ile yürek parçaladı!
17:19 Peru 7.2 şiddetindeki depremle sarsıldı! Deprem Bolivya, Şili ve Brezilya'da da hissedildi
17:16 Bebeğinin mamasına karınca ilacı döküp zehirlemeye teşebbüs eden babanın intihar girişimine dayıdan tepki: Keşke o ip kopmasaydı!
16:42 Gülşen konserine giden Zuhal Topal kendini tutamadı! Şarkı söylerken karın kaslarına dokundu
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 18:11:49. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Senin Adına Umut Verici Ama İşlerin Biraz Aksayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement