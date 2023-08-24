Kılıçdaroğlu\'ndan Erdoğan\'a yanıt: 5\'li çetelere hizmeti hiçbir zaman kalite ve kalibre olarak görmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet maalesef bulamadık." çıkışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5'li çetelere hizmeti hiçbir zaman "kalite" ve "kalibre" olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir." dedi.

"KALİBREMİZE VE KALİTEMİZE UYGUN BİR MUHALEFET BULAMADIK"

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi sert sözlerle hedef aldı. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet maalesef bulamadık. Her şeyi değiştirdik, maalesef ana muhalefet partisini tek parti faşizmin boyunduruğundan kurtaramadık. 22 yıllık sürede 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar; yani ortalama 1,5 yılda bir siyaset arenasında karşımıza çıktılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler." dedi.

"DEVLETİ SOYANLARIN CHP'DE YERİ YOKTUR"

Erdoğan'ın sözlerine yanıt gecikmedi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu zehir zemberek ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "22 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendine ve Saray sosyetesine benzetmeye çalıştığını söylüyorsun… Boşuna uğraşma; devleti soyanların, uyuşturucu baronlarına hizmet edenlerin, hudutları namus olmaktan çıkaranların asla CHP'de yeri yoktur, olmaz da!

"5'Lİ ÇETELERE HİZMETİ HİÇBİR ZAMAN KALİTE VE KALİBRE OLARAK GÖRMEDİK"

Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5'li çetelere hizmeti hiçbir zaman "kalite" ve "kalibre" olarak görmedik, görmeyeceğiz de. Bu senin ve Saray sosyetesinin işidir."