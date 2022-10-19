Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Hodri Meydan Kiiim, Sen Kim" - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Hodri Meydan Kiiim, Sen Kim"

19.10.2022 16:39
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: "Hodri Meydan Kiiim, Sen Kim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine “Hodri meydan” diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, bugün yine bazı laflar etmişsin. ‘Vizyonlarımızı karşılaştıralım’ demişsin. Korkmuyorsan, bir ‘prompter balonu’ olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel, vizyon konuşalım… Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "Hodri meydan" diyen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, bugün yine bazı laflar etmişsin. 'Vizyonlarımızı karşılaştıralım' demişsin. Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel, vizyon konuşalım… Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü grup toplantısında, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmak istiyorum; madem kendine güveniyorsun, madem ülke ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsun, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor, ama birilerinin tehdidine, şantajına, telkinine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir" dedi.

"HODRİ MEYDAN KİİİM, SEN KİM"

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erdoğan, bugün yine bazı laflar etmişsin. 'Vizyonlarımızı karşılaştıralım' demişsin. Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel, vizyon konuşalım.

Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Korkaklıktan bahsetmişsin, net söylüyorum, korkak sensin ve bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kiiim, sen kim."

Kaynak: ANKA
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Yanıt: 'Hodri Meydan Kiiim, Sen Kim' - Son Dakika

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